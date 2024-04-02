Чи зможуть українці залишитися у Канаді після закінчення терміну дії віз

Міністр імміграції Канади пообіцяв, що країна не відправлятиме українців на батьківщину, охоплену війною, навіть якщо у них закінчиться термін дії візи. Раніше міністр імміграції сказав, що продовження програми CUAET (Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки) не розглядається.

"Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії такого ядерного агресора, як Росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатися, що люди тут, у Канаді, у безпеці та прийняті, включно з майже 300 000 людей, які зараз тікають від війни в Україні", – сказав Марк Міллер.

З 17 березня 2022 року по 27 лютого 2024 року цього року Служба імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) отримала 1 189 320 заяв за програмою тимчасового проживання CUAET. Із них були схвалені 960 091, але приїхали до Канади лиш чверть тих, кому надали візу – 248 726 українців.

Згідно з опитуваннями, приблизно 90% українців, які приїхали до Канади в рамках тимчасових заходів через війну в Україні, хочуть залишитися у країні. Але CUAET дає можливість перебувати у Канаді упродовж 3 років як тимчасові жителі з дозволом на роботу та навчання.

Громадські організації закликають уряд Канади дати можливість українцям отримати дозвіл на постійне проживання.

"Ми знаємо, що роботодавці вагалися щодо найму, навчання та просування українців, знаючи, що їхній дозвіл на роботу закінчується через рік", – зазначив засновник організації канадської організації Pathfinders for Ukraine Рендалл Баран-Чонг.