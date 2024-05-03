UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи зможуть F-16 працювати у тандемі зі старою українською авіацією: відповідь Євлаша

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Винищувачі F-16 зможуть виконувати маневри у комбінації зі старими бортами української авіації, такими як Су-27, МіГ-29. Подібні навчання вже проводились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і в 2000-х роках, коли вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом з Су-27, МіГами-29 і досить успішно це поєднувалось, досить ефективно. Тому жодних проблем в такому застосуванні не виникне", - запевнив він. 

Звісно, за його словами, що хотілось би якомога швидше переозброїти весь український повітряний парк машин.

"Це було б простіше і в обслуговуванні, і в ефективніше з застосуванні. Але наразі будемо виходити вже безпосередньо з того, що є. Ми, наприклад, досить ефективно використовуємо радянські комплекси ППО разом з новітніми засобами і не тільки", - зазначив спікер.

F-16 для України

Для передачі винищувачів F-16 Україні спочатку було створено спеціальну коаліцію. Її очолили Нідерланди та Данія. Вибір на ці країни впав невипадково - у них є спеціальні авіатренажери.

Раніше, ще в лютому Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16, ймовірно, у червні. Нещодавно Євлаш називав ближчу дату - після Великодня. Пізніше у Повітряних силах уточнили, що поки що не можуть називати точну дату постачання літаків в Україну, її оголосять після того, як винищувачі вже опиняться на території країни.

Детальніше про те, як і для яких цілей Україна зможе використовувати F-16, читайте в інтерв'ю для РБК-Україна американського генерала Бена Ходжеса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16Війна в Україні