RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смогут ли F-16 работать в тандеме со старой украинской авиацией: ответ Евлаша

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Истребители F-16 смогут выполнять маневры в комбинации со старыми бортами украинской авиации, такими как Су-27, МиГ-29. Подобные учения уже проводились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Абсолютно смогут. Раньше уже были учения, и в 2000-х годах, когда уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГами-29 и довольно успешно это сочеталось достаточно эффективно. Потому никаких проблем в таком применении не возникнет", - заверил он.

Конечно, по его словам, хотелось бы как можно скорее перевооружить весь украинский воздушный парк машин.

"Это было бы проще и в обслуживании, и в более эффективном применении. Но пока будем исходить уже непосредственно из того, что есть. Мы, например, достаточно эффективно используем советские комплексы ПВО вместе с новейшими средствами и не только", - отметил спикер.

F-16 для Украины

Для передачи истребителей F-16 Украине первоначально была создана специальная коалиция. Ее возглавили Нидерланды и Дания. Выбор на эти страны пал неслучайно - у них есть специальные авиатренажеры.

Ранее, еще в феврале Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16, вероятно, в июне. Недавно Евлаш называл более близкую дату - после Пасхи. Позже в Воздушных силах уточнили, что пока не могут называть точную дату поставки самолетов в Украину, ее объявять после того, как истребители уже окажутся на территории страны.

Подробнее о том, как и для каких целей Украина сможет использовать F-16, читайте в интервью для РБК-Украина американского генерала Бена Ходжеса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война в Украине