Чи зможе Трамп ліквідувати ядерну програму Ірану: думка експерта

"Не думаю, що будуть його (уран - ред.) знищувати. Я сказав вам свою версію. Питання виготовлення ядерної зброї Ірану фактично вирішено. Вона з'явиться рано чи пізно. А інформацію про можливі удари Сполучені Штати поширювали давно і не випадково", - вважає експерт.

За його словами, Іран завдяки цьому, ймовірно, встиг вивезти збагачений уран з ядерних об'єктів, які атакували США. При цьому після атаки жодних викидів виявлено не було.

"Це означає, що заздалегідь Іран вивіз це паливо звідти і не випадково їх і попереджали про це", - додав він.

При цьому Клочок вважає, що абсолютно змінити режим в Ірані неможливо.

"Іран має 90 мільйонів населення. Навіть опозиція Хаменеї налаштована проти Ізраїлю. Тому в ідеалі буде варіант, коли зміниться обличчя влади країни, яке буде лояльнішим до світу, особливо до західного світу, і заявить про те, що ми справді підписуємо угоду про розробку тільки технологій для мирного атома", - уточнив він.

Також експерт звернув увагу, що в самій стратегії ідеології шиїтського світу і особливо Ірану прописано таке поняття як стійкість і тривалість, "тобто вони можуть довго терпіти тиск на себе". Одним із доказів цьому є те, що Іран перебуває під санкціями США вже з 1950-х років.