Сможет ли Трамп ликвидировать ядерную программу Ирана: мнение эксперта

"Не думаю, что будут его (уран - ред.) уничтожать. Я сказал вам свою версию. Вопрос изготовления ядерного оружия Ирана фактически решен. Она появится рано или поздно. А информацию о возможных ударах Соединенные Штаты распространяли давно и не случайно", - считает эксперт.

По его словам, Иран благодаря этому, вероятно, успел вывезти обогащенный уран из ядерных объектов, которые атаковали США. При этом после атаки никаких выбросов обнаружено не было.

"Это значит, что заранее Иран вывез это топливо оттуда и не случайно их и предупреждали об этом", - добавил он.

При этом Клочок считает, что абсолютно изменить режим в Иране невозможно.

"Иран имеет 90 миллионов населения. Даже оппозиция Хаменеи настроена против Израиля. Поэтому в идеале будет вариант, когда изменится лицо власти страны, которое будет более лояльным к миру, особенно к западному миру, и заявит о том, что мы действительно подписываем соглашение о разработке только технологий для мирного атома", - уточнил он.

Также эксперт обратил внимание, что в самой стратегии идеологии шиитского мира и особенно Ирана прописано такое понятие как устойчивость и продолжительность, "то есть они могут долго терпеть давление на себя". Одним из доказательств этому является то, что Иран находится под санкциями США уже с 1950-х годов.