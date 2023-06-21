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Чи зможе підрив окупантами "Кримського титану" зупинити наступ ЗСУ на Крим: думки експертів

Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко

Підрив окупантами заводу "Кримський титан" в захопленому Армянську не зупинить наступ Збройних сил України, а може лише сповільнити його.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Наступ не зупинити, хіба що можна сповільнити

Олександр Коваленко наголошує, що за такого розвитку подій окупанти не здатні зупинити просування Сил оборони України. Хіба що сповільнити.

"Але вони цього не робитимуть, доки не почнуть виходити з Криму. Просто немає сенсу, доки триватиме оборона у північній його частині. Це буде екологічна катастрофа, теракт рівня Каховської ГЕС… насамперед - загроза для цивільних. Але щодо військових, то через властивість аміаку швидко осідати, максимум, на що можуть розраховувати росіяни - виграти час для втечі", - зазначив він.

Підрив "Кримського титану" буде актом розпачу

Якщо окупанти таки наважаться на підрив, то це ще й буде актом розпачу, каже Олександр Мусієнко.

"Мені здається, що як тільки українські війська наблизяться до Криму, не варто виключати якихось дій з боку спецпідрозділу щодо проведення операції конкретно на "Кримському титані", щоб повернути його під контроль і не допустити різного роду хімічних катастроф", - додав експерт.

Можливий підрив окупантами "Кримського титану"

На початку червня кримські партизани повідомили, що російські силовики почали мінувати завод "Кримський титан". Загарбники можуть готувати провокацію на заводі, щоб потім звинуватити Україну. Вибух може призвести до викиду тисяч тонн отруйних речовин в атмосферу і спричинити екологічну катастрофу.

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Україна спостерігає за активністю ворога на території підприємства "Кримський титан". Фіксується частковий виїзд цивільних через побоювання катастрофи.

Про нові загрози, умови, за яких Росія зважиться на підрив, і чи може такий сценарій завадити звільненню півострова, - у матеріалі РБК-Україна.

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