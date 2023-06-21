Сможет ли подрыв оккупантами "Крымского титана" остановить наступление ВСУ на Крым: мнения экспертов

Наступление не остановить, разве что можно замедлить

Александр Коваленко отмечает, что при таком развитии событий оккупанты не способны остановить продвижение Сил обороны Украины. Разве что замедлить.

"Но они этого не будут делать, пока не начнут выходить из Крыма. Просто нет смысла, пока будет продолжаться оборона в северной его части. Это будет экологическая катастрофа, теракт уровня Каховской ГЭС... прежде всего - угроза для гражданских. Но что касается военных, то из-за свойства аммиака быстро оседать, максимум, на что могут рассчитывать россияне - выиграть время для бегства", - отметил он.

Подрыв "Крымского титана" будет актом отчаяния

Если оккупанты таки решатся на подрыв, то это еще и будет актом отчаяния, говорит Александр Мусиенко.

"Мне кажется, что как только украинские войска приблизятся к Крыму, не стоит исключать каких-то действий со стороны спецподразделения по проведению операции конкретно на "Крымском титане", чтобы вернуть его под контроль и не допустить разного рода химических катастроф", - добавил эксперт.

Возможен подрыв оккупантами "Крымского титана"

В начале июня крымские партизаны сообщили, что российские силовики начали минировать завод "Крымский титан". Захватчики могут готовить провокацию на заводе, чтобы затем обвинить Украину. Взрыв может привести к выбросу тысяч тонн ядовитых веществ в атмосферу и повлечь за собой экологическую катастрофу.

Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Украина наблюдает за активностью врага на территории предприятия "Крымский титан". Фиксируется частичный выезд гражданских из-за опасений катастрофы.

О новых угрозах, условиях, при которых Россия решится на подрыв, и может ли такой сценарий помешать освобождению полуострова, - в материале РБК-Украина.