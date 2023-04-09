Чи зміняться в Україні ціни на гречку цього року: прогноз Мінагрополітики

В Україні цього року можливе зниження ціни на гречку, оскільки планується збільшити посіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

За його словами, у 2023 році аграрії планують посіяти більше культур, які не орієнтовані на експорт, а саме: гречку, овес та просо.

Він нагадав, що у 2022 році аграрії вже збільшили посіви гречки на 50%. Практично така ж площа посіву очікується цього року.

"Тобто гречки буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозумілим по факту фіксації посівних площ у червні", - уточнив він.

При цьому Висоцький додав, що цього року обсяг виробництва зернових культур перевищить потреби українців щонайменше у два з половиною рази. Тому пшениці буде достатньо для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи та ячменю - для кормів.