У Раді дали прогноз щодо цін на гречку та овочі для борщу в цьому році

Восени цього року ціни на продукти з "борщового набору" можуть знизитись, а ціна на гречку має залишитись на тому ж рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби апарату Верховної ради України.

"Гречка не здорожчає, овочі для борщу можуть здешевшати восени", - заявив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, цього року збільшаться обсяги вирощування овочів в Одеській області, в центральних та західних регіонах. Це вплине на зростання обсягів виробництва, а в результаті й на потенційне зниження цін на овочі з "борщового набору", зокрема цибулі та моркви.

"Фермери з тих регіонів, де раніше овочі не висаджували, вже готуються почати цей процес. Адже минулого року ми зіткнулись з дефіцитом моркви та цибулі, третина якої потрапляла на ринки з Херсонської області. Після збору нового врожаю наприкінці літа та восени ми очікуємо збільшення пропозиції овочів. Тоді й ціни можуть піти на спад", - зазначив Олександр Гайду.

Також, за його словами, тогоріч українські фермери збільшили посіви гречки. Її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, а це дало можливість сформувати резерви.

"Підстав для зростання ціни на гречку цього року немає. Ми очікуємо, що аграрії й в 2023-му збільшать вирощування та виробництво цієї культури. Тож потреби в імпорті не буде. Скоріше за все, ціни на гречку збережуться на тому ж рівні, що й зараз", - підсумував Олександр Гайду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні знизилась ціна на популярний овоч.

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