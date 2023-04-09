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Изменятся ли в Украине цены на гречку в этом году: прогноз Минагрополитики

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Киев, Воскресенье 09 апреля 2023 17:57
Изменятся ли в Украине цены на гречку в этом году: прогноз Минагрополитики Фото: в Минагрополитики дали прогноз по ценам на гречку в 2023 году (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине в этом году возможно падение цены на гречку, поскольку планируется увеличить посевы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.

По его словам, в 2023 году аграрии планируют посеять больше культур, которые не ориентированы на экспорт, а именно: гречку, овес и просо.

Он напомнил, что в 2022 году аграрии уже увеличили посевы гречки на 50%. Практически такая же площадь посева ожидается в этом году.

"То есть гречки будет произведено больше, чем нужно для внутреннего потребления. Уменьшится потребность импорта, и не будет оснований для роста цены. Даже возможно удешевление, но это станет понятно по факту фиксации посевных площадей в июне", - уточнил он.

При этом Высоцкий добавил, что в этом году объем производства зерновых культур превысит потребности украинцев минимум в два с половиной раза. Поэтому пшеницы будет достаточно для производства хлебобулочных изделий, а кукурузы и ячменя - для кормов.

Напомним, ранее глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду заявлял, что цены на гречку в этом году должны остаться на прежнем уровне.

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