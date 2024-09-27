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Чи змінить Трамп позицію щодо України після зустрічі з Зеленським: оцінка політолога

Фото: український президент Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Український президент Володимир Зеленський вміє переконувати людей. Ймовірно, саме з цим і пов'язана ініціативність з боку України зустрічі з кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом.

Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

"Я б абсолютно не недооцінював здатність нашого президента взагалі переконувати будь-якого. І досвід 2,5 роки широкомасштабної війни якраз це показав. Що коли президент кудись їде, з кимось спілкується, і особливо, якщо в нього нормальні відносини налагоджуються з тією чи іншою людиною, то він, власне, може її переконати в тому, чого людина, наприклад, раніше не хотіла робити, або мала якусь іншу позицію. Я думаю саме з цим і пов'язана ця спроба й ініціативність з нашої сторони власне з Трампом зустрітися", - наголосив політолог.

Він також зауважив, що розмова телефоном - це одна історія, а от зустріч особиста, тим більше якщо буде якась частина там закрита - це трошки інша історія. Водночас він згадав, що вже був не сильно позитивний досвід від однієї розмови телефоном.

"Трамп, як кажуть, достатньо такого відверта людина в розмовах. І ця відвертість може зіграти нам на руку. Тому що явно ж у президента будуть якісь додаткові аргументи, які він може озвучити Трампу. Я тільки підкреслю - як кандидату на посаду президента. Зрозуміло, що Україна не буде казати, що "ми віримо у вас", "ми підтримуємо вас". Це неправильна позиція. Хто переможе, той переможе. Але якісь додаткові аргументи в особистій бесіді навести набагато легше, ніж це зробити через посередників або навіть через якусь телефонну розмову", - підкреслив Рейтерович.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, Трамп вирішив зустрітись з президентом України. Під час зустрічі Трамп навіть похвалив дії Зеленського.

Детальніше про це, та про те, як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна Росії проти УкраїниОкупанти