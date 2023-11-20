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Чи змінить Росія свою тактику в морі взимку: відповідь ВМС

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 10:45
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Чи змінить Росія свою тактику в морі взимку: відповідь ВМС Фото: чи змінить Росія свою тактику в морі взимку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Взимку Росія навряд чи буде змінювати свою тактику в морі. Тим паче, що у України є перевага - краща підготовленність до морозів цього року, ніж у окупантів.

Таку думку висловив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

"Враховуючи, що зими в нас теплі і більшість портів, де вони знаходяться, не замерзають, тому відповідно сказати, що якось суттєво зміниться їх поведінка, алгоритми, я наразі сказати не можу", - зазначив він.

Своєю чергою, Україна продовжує готуватись до зими.

"Ми вже одну таку зиму пройшли, сподіваємось, що цього року буде проходити легше, а наш ворог підготовлений гірше, ніж минулого разу. Ми готові краще", - констатував Плетенчук.

Ситуація у Чорному та Азовських морях

30 червня 2022 року російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. У підсумку це дозволило ЗСУ повністю звільнити Одеську область від російських окупантів та звузити вплив РФ у Чорному морі, яке окупанти, зокрема, використовують для ударів по Україні.

Гірше справа в акваторії Азовського моря. У той же час в середині вересня Росія передислокувала три великі десантні кораблі в Азовське море, після того, як у порту Севастополя було вражено десантний корабель "Мінськ" і підводний човен.

Нагадаємо, що російський флот 19 листопада не вивів до Азовського та Чорного моря свої кораблі, у тому числі ракетоносії. Причиною цього став саме шторм.

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