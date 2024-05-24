Чи зіграють F-16 ключову роль на фронті цього року: думка експерта

F-16 для України

Ще минулого року союзники України об'єдналися, щоб створити авіаційну коаліцію. Мета цієї коаліції - надати Україні винищувачі F-16, які допоможуть їй у боротьбі з російським агресором.

У рамках цієї ініціативи Україна отримає F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Для забезпечення успішного використання цих літаків українські пілоти вже пройшли навчання на F-16.

Більше того, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що перші F-16 прибудуть до України вже з навченими пілотами та технічним персоналом.

Днями стало відомо, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.

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