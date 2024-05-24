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Чи зіграють F-16 ключову роль на фронті цього року: думка експерта

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Данило Крамаренко

Цього року винищувачі F-16, які Україна може отримати вже цього літа, не зіграють ключову роль на фронті.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Десяток-два кардинально ситуацію не змінять. Хоча певною мірою дадуть змогу посилити протиповітряну оборону і забезпечити прикриття операцій як на суші, так і в акваторії Чорного та Азовського морів", - заявив експерт. 

Селезньов зазначив, що для паритету з Росією необхідні 120-130 одиниць винищувачів.

F-16 для України

Ще минулого року союзники України об'єдналися, щоб створити авіаційну коаліцію. Мета цієї коаліції - надати Україні винищувачі F-16, які допоможуть їй у боротьбі з російським агресором.

У рамках цієї ініціативи Україна отримає F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Для забезпечення успішного використання цих літаків українські пілоти вже пройшли навчання на F-16.

Більше того, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що перші F-16 прибудуть до України вже з навченими пілотами та технічним персоналом.

Днями стало відомо, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.

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