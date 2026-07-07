Чи здатний український ВПК перевершити "оборонку" РФ: що кажуть гравці ринку

РФ активно розвиває ВПК

"Якщо говорити об’єктивно, РФ вже виробляє мільйони дронів і дуже швидко масштабується. За даними української воєнної розвідки, у 2026 році РФ планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА. Окремо РФ нарощує виробництво далекобійних ударних дронів та дронів-приманок", - зазначив СЕО Української ради зброярів Ігор Федірко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, ЗСУ також вже почали фіксувати "шахедоподібні" дрони без жодних антен і зовнішнього керування. Це означає, що Росія наближається до повної автономії таких рішень. Тобто після перетину кордону ці дрони можуть самостійно ідентифікувати цілі й самостійно їх атакувати. І це дуже серйозний сигнал.

"Тому я б не говорив, що Україна може просто "перекрити" Росію у всіх видах зброї лише кількістю. У класичній важкій промисловості РФ все ще має більший ресурс, старі запаси і більшу інерцію ВПК", - додав Федірко.

Він також підкреслив, що якщо говорити саме про окремі технологічні рішення, то РФ зараз у деяких напрямах рухається навіть трохи швидше, ніж Україна, бо концентрується на конкретній задачі, яку ставить перед собою.

Представник компанії Phantom Defense у коментарі РБК-Україна також зазначив, що Україна поки не зрівнялася з Росією саме за спроможністю масштабувати виробництво озброєння.

Росія все ще має суттєву перевагу в індустріальній базі, території, людських ресурсах, а також у виробничій та науково-технічній спадщині, яку вона успадкувала ще з радянських часів і продовжувала розвивати.

Де Україна може мати перевагу над РФ

На думку СЕО Української ради зброярів, перевага України може бути не в усій зброї загалом, а в конкретних технологічних сегментах: FPV, дрони-перехоплювачі, НРК, морські дрони, РЕБ, deep strike, автономні системи.

Тут усе визначається не тільки кількістю, а й швидкістю адаптації, якістю інженерних рішень, здатністю швидко змінювати продукт під фронт і масштабувати ефективні моделі.

Тому реалістично так: перевага України можлива в окремих технологічних нішах, але не автоматично і не дуже швидко. Для цього потрібні стабільне фінансування, довгі контракти, швидкі процедури, доступ до компонентів, контрольований експорт і спільні виробництва з партнерами.

Якщо ці умови будуть створені, тоді в окремих сегментах перевага може формуватися в горизонті 1-2 років, а для ширшої промислової переваги у технологічній зброї знадобиться більше часу.

У Phantom Defense додали, що сильна сторона України полягає не в тому, щоб грати за правилами Росії, а в тому, щоб відповідати асиметрично. Україна побудувала модель, яка дозволяє значно швидше створювати, тестувати та вдосконалювати нові рішення.

Так, фактично за кілька років Україна з нуля створила цілі напрями сучасних оборонних технологій, які сьогодні визначають характер сучасної війни. Їхня головна перевага – не лише ефективність, а й швидкість адаптації до нових викликів.

Якби Україна намагалася змагатися з Росією виключно в масштабах виробництва, це була б програшна стратегія. Саме тому ставка була зроблена на швидкість інновацій, конкуренцію між виробниками, підприємницьку ініціативу та тісний зв’язок між фронтом і розробниками.

У поєднанні з підтримкою міжнародних партнерів це дозволило Україні створити модель, яка компенсує обмежені ресурси й забезпечує ефективну асиметричну відповідь.

Саме тому сьогодні можна говорити не про паритет у масштабах виробництва, а про те, що Україна знайшла власну, значно більш гнучку модель розвитку оборонних технологій, яка дозволяє успішно протистояти противнику, що має більші ресурси.

Що необхідно для нарощування переваг України над РФ

Як зазначив директор UGV Robotics Петро Леонтьєв у коментарі РБК-Україна, високих результатів можна досягти, якщо ми говоримо про перевершення виробництва Росії. Як країна, ми технологічно, технічно та продуктово готові до цього.

"Для цього у нас є необхідні технології, у нас є необхідні продукти, у нас є досвід, у нас є багато виробників – а не централізовано, як у РФ. Щоб досягти такого результату, нас – виробників – необхідно забезпечити ресурсами", - підкреслив Леонтьєв.

За його словами, мова йде про довгострокові державні замовлення, які можна планувати на декілька років вперед, або хоча б на рік. Так само, повноцінне відкриття експорту, що вже поступово починає відбуватися. Це потрібно для того, щоб компанії могли залучати ресурси ззовні.