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Чи здатні дельфіни захистити російський флот у Севастополі: думка експерта

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П'ятниця 16 червня 2023 16:36
Чи здатні дельфіни захистити російський флот у Севастополі: думка експерта Фото: чи здатні дельфіни захистити російський флот у Севастополі (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов

Підготовка росіянами бойових дельфінів для оборони своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі - це історія більше про бюджетне фінансування, ніж про захист флоту від українських диверсантів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

"Вони навряд чи можуть бути реалізовані в практичній площині. Думаю, росіяни займаються тим самим, але за кошти російського Міноборони, оскільки й база, і дельфіни залишилися. Щодо ефективності цих практик у мене серйозні сумніви", - сказав Селезньов.

За словами експерта, для російського бюджету це є досить характерним. До прикладу згадати хоча б гіперзвукову ракету "Кинжал", яка нібито не має аналогів та яку успішно збивають українські ППО. І роботу з бойовими дельфінами також можна віднести до цієї категорії.

Селезньов також прокоментував можливість операцій диверсантів у Севастополі. За його словами, навряд чи українські бойові плавці мають можливість для висадки у цьому районі. Для цього треба потайки підійти до узбережжя, що практично неможливо в умовах постійно включених сонарів і радарів у Севастопольській бухті та акваторії Чорного моря.

"У Криму і так вистачає партизанів, їхня робота не вимагає реалізації такого алгоритму дій. Ми ж бачимо, що на півострові часто-густо трапляється "бавовна". А у разі масштабної висадки десанту на Севастополь, яка користь може бути від дельфінів? Жодної", - додав експерт.

Однак, Селезньов зазначив, що Севастополь не варто розглядати як неприступну фортецю. Раніше до його бухти проникали морські безпілотники, і, ймовірно, Україна промацує слабкі місця за допомогою технологічних рішень. У той час, як російська історія з дельфінами доводить, що противник не готовий відмовлятися від застарілих практик.

Росія посилює оборону бази флоту у Севастополі бойовими дельфінами

Росіяни намагаються посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів.

За інформацією ЗМІ, Росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язане з тим, що окупанти "побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України".

Про те, як Росія може використовувати дельфінів і чи це вплине на операції в Криму, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Використання бойових дельфінів Росією

Зазначимо, раніше ЗМІ вже писали про те, що Росія у своїй обороні стратегічних об'єктів використовує бойових дельфінів.

Зокрема, видання "Медуза" повідомляло, що такі дельфіни, яких взяли з океанаріумів у Криму, охороняють Кримський міст. Там вони мають шукати потенційні загрози на глибині до 60 метрів.

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