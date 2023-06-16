Способны ли дельфины защитить российский флот в Севастополе: мнение эксперта

Подготовка россиянами боевых дельфинов для обороны своей базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе - это история больше о бюджетном финансировании, чем о защите флота от украинских диверсантов.

"Они вряд ли могут быть реализованы в практической плоскости. Думаю, россияне занимаются тем же, но за средства российского Минобороны, поскольку и база, и дельфины остались. Об эффективности этих практик у меня серьезные сомнения", - сказал Селезнев.

По словам эксперта, для российского бюджета это достаточно характерно. К примеру вспомнить хотя бы гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая якобы не имеет аналогов и успешно сбивают украинские ПВО. И работу с боевыми дельфинами также можно отнести к этой категории.

Селезнев также прокомментировал возможность операций диверсантов в Севастополе. По его словам, вряд ли у украинских боевых пловцов есть возможность для высадки в этом районе. Для этого нужно тайком подойти к побережью, практически невозможно в условиях постоянно включенных сонаров и радаров в Севастопольской бухте и акватории Черного моря.

"В Крыму и так хватает партизан, их работа не требует реализации такого алгоритма действий. Мы же видим, что на полуострове сплошь и рядом встречается "хлопок". А в случае масштабной высадки десанта на Севастополь, какая польза может быть от дельфинов? Никакой" , - добавил эксперт.

Однако Селезнев отметил, что Севастополь не следует рассматривать как неприступную крепость. Раньше в его бухту проникали морские беспилотники, и, вероятно, Украина прощупывает слабые места с помощью технологических решений. В то время как русская история с дельфинами доказывает, что противник не готов отказываться от устаревших практик.

Россия усиливает оборону базы флота в Севастополе боевыми дельфинами

Россияне пытаются усилить оборону своей базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Для этого они используют боевых дельфинов.

По информации СМИ, Россия могла удвоить количество боевых дельфинов, охраняющих Севастопольскую бухту. Это может быть связано с тем, что оккупанты "опасаются угрозы атаки со стороны спецподразделений Украины".

О том, как Россия может использовать дельфинов и повлияет ли это на операции в Крыму, - читайте в материале РБК-Украина.

Использование боевых дельфинов Россией

Напомним, ранее СМИ уже писали о том, что Россия в своей обороне стратегических объектов использует боевых дельфинов.

В частности, издание "Медуза" сообщало, что такие дельфины, взятые из океанариумов в Крыму, охраняют Крымский мост. Там они должны найти потенциальные угрозы на глубине до 60 метров.