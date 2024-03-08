Чи здатна човникова дипломатія Китаю запустити мирний процес: думка аналітика

Візит спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея не призведе до перезапуску мирного процесу з питання припинення війни Росії проти України.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.
З огляду на історично холодну позицію Пекіна щодо українських ініціатив і дипломатичні перегони зі США, навряд чи візит Лі Хуея дасть якісь результати. Так склалося, що китайська сторона вважає Київ повністю залежним від Вашингтона.
А той факт, що Китай взяв участь тільки в одній із чотирьох зустрічей за "формулою миру", свідчить про те, що він, по-перше, не хоче сваритися з РФ, а по-друге, не хоче підтримувати західний тренд.
У будь-якій ситуації Китай насамперед слідує своїм інтересам, тому є сумніви щодо щирості його амбіцій стати посередником у врегулюванні російсько-української війни. Можливо, він готовий надати майданчик для переговорів, але, вочевидь, в України немає довіри.
Куса вважає, що найімовірніше, посередництво буде надано іншим країнам. Він ставить на Туреччину або арабські країни, які влаштовують і Україну, і Росію, і Європу. Однак, за його словами, Китай може стати посередником у сенсі підтримки переговорного процесу, коли він почнеться.
"І може бути гарантами майбутніх угод між РФ і Україною. Тобто обмежену роль він зіграти може, хоча нам не варто виходити з того, що Пекін буде нас підтримувати. У нього інші інтереси. Наприклад, інтерес послабити США суперечить нашим інтересам, тому що Вашингтон - наш партнер", - зазначив аналітик.
Тому, він вважає, що китайці займатимуть позицію посередині, і на це потрібно зважати і залучати їх до переговорів. Куса додав, що в принципі нічого поганого в цьому немає, і ми нічого не втрачаємо від цього.
За словами аналітика, будь-які міжнародні домовленості, підписані за участю Китаю та інших країн світу, матимуть більшу легітимність, ніж без них. Найімовірніше, Пекін сам не захоче більшої ролі, він у принципі бачить її досить обмеженою, оскільки війна в Україні не очолює його список пріоритетів.
Як і перший, другий раунд китайських візитів не призведе до перезапуску мирного процесу. Як і роком раніше, позиція зводиться до того, що Україна і Росія повинні зупинитися на поточній лінії фронту, припинити вогонь, при цьому Китай не вимагає виведення російських військ. Така позиція неприйнятна ні для кого.
Куса нагадав, що Україна продовжує вести бойові дії до звільнення наших територій. А Росія не зупинятиметься, оскільки, як вона вважає, зараз перехопила ініціативу і здатна окупувати нові землі.
"Тому Лі, мені здається, погано прийняли в Москві, на дуже низькому рівні і майже не висвітлювали приїзд. Вони показали, що не зацікавлені ні в посередництві Китаю, ні в його мирних пропозиціях. Ми прийняли його на більш високому рівні, але я теж не чекаю, що далі підуть домовленості", - сказав аналітик.
Він додав, що позиція Китаю непопулярна серед політиків і в нашому суспільстві. Пекін пропонує речі, на які Україна політично не готова.
Детальніше про турне парламентера Лі, позицію Китаю і про те, чи варто чекати перезапуску мирного процесу, - в матеріалі РБК-Україна.
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