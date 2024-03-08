Способна ли челночная дипломатия Китая запустить мирный процесс: мнение аналитика

Визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя не приведет к перезапуску мирного процесса по вопросу прекращения войны России против Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.
Учитывая исторически холодную позицию Пекина в отношении украинских инициатив и дипломатическую гонку с США, вряд ли визит Ли Хуэя даст какие-то результаты. Так сложилось, что китайская сторона считает Киев полностью зависимым от Вашингтона.
А тот факт, что Китай принял участие только в одной из четырех встреч по "формуле мира", свидетельствует о том, что он, во-первых, не хочет ссориться с РФ, а во-вторых, не хочет поддерживать западный тренд.
В любой ситуации Китай прежде всего следует своим интересам, поэтому есть сомнения относительно искренности его амбиций стать посредником в урегулировании российско-украинской войны. Возможно, он готов предоставить площадку для переговоров, но, очевидно, у Украины нет доверия.
Куса считает, что вероятнее всего, посредничество будет предоставлено другим странам. Он ставит на Турцию или арабские страны, которые устраивают и Украину, и Россию, и Европу. Однако, по его словам, Китай может стать посредником в смысле поддержки переговорного процесса, когда он начнется.
"И может быть гарантами будущих соглашений между РФ и Украиной. То есть ограниченную роль он сыграть может, хотя нам не стоит исходить из того, что Пекин будет нас поддерживать. У него другие интересы. Например, интерес ослабить США противоречит нашим интересам, потому что Вашингтон - наш партнер", - отметил аналитик.
Поэтому, он считает, что китайцы будут занимать позицию посередине, и это нужно учитывать и привлекать их к переговорам. Куса добавил, что в принципе ничего плохого в этом нет, и мы ничего не теряем от этого.
По словам аналитика, любые международные договоренности, подписанные с участием Китая и других стран мира, будут иметь большую легитимность, чем без них. Скорее всего, Пекин сам не захочет большей роли, он в принципе видит ее достаточно ограниченной, поскольку война в Украине не возглавляет его список приоритетов.
Как и первый, второй раунд китайских визитов не приведет к перезапуску мирного процесса. Как и годом ранее, позиция сводится к тому, что Украина и Россия должны остановиться на текущей линии фронта, прекратить огонь, при этом Китай не требует вывода российских войск. Такая позиция неприемлема ни для кого.
Куса напомнил, что Украина продолжает вести боевые действия до освобождения наших территорий. А Россия не будет останавливаться, поскольку, как она считает, сейчас перехватила инициативу и способна оккупировать новые земли.
"Поэтому Ли, мне кажется, плохо приняли в Москве, на очень низком уровне и почти не освещали приезд. Они показали, что не заинтересованы ни в посредничестве Китая, ни в его мирных предложениях. Мы приняли его на более высоком уровне, но я тоже не жду, что дальше пойдут договоренности", - сказал аналитик.
Он добавил, что позиция Китая непопулярна среди политиков и в нашем обществе. Пекин предлагает вещи, на которые Украина политически не готова.
Детальнее о турне переговорщика Ли, позиции Китая и о том, стоит ли ожидать перезапуска мирного процесса, - в материале РБК-Украина.
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