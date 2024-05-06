Чи буде Угорщина депортувати українських чоловіків: що кажуть в Орбана

"Угорщина не буде екстрадувати біженців в Україну. Ми не розслідуємо, призвана людина, на думку українців, на військову службу чи ні. З міркувань гуманності ми не дозволимо відправити їх на смерть", - заявив віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн.

Зазначається, що дана заява угорського політика прозвучала на тлі інформації про те, що нібито керівник офісу президента України Андрій Єрмак веде переговори про екстрадицію українців, призваних на військову службу з країн-членів ЄС.

У цьому контексті Жолт Шем'єн заявив, що всі біженці з України перебувають в Угорщині в цілковитій безпеці та отримують всю необхідну допомогу, як угорську, так і українську.

"Українці хочуть, щоб їх повернули, щоб їх можна було відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Так що ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і вони не будуть видані!", - наголосив угорський віце-прем'єр-міністр.