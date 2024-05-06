Чи буде Угорщина депортувати українських чоловіків: що кажуть в Орбана

Угорщина не буде екстрадувати біженців в Україну. Влада країни пояснила своє рішення "міркуваннями гуманності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.
"Угорщина не буде екстрадувати біженців в Україну. Ми не розслідуємо, призвана людина, на думку українців, на військову службу чи ні. З міркувань гуманності ми не дозволимо відправити їх на смерть", - заявив віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн.
Зазначається, що дана заява угорського політика прозвучала на тлі інформації про те, що нібито керівник офісу президента України Андрій Єрмак веде переговори про екстрадицію українців, призваних на військову службу з країн-членів ЄС.
У цьому контексті Жолт Шем'єн заявив, що всі біженці з України перебувають в Угорщині в цілковитій безпеці та отримують всю необхідну допомогу, як угорську, так і українську.
"Українці хочуть, щоб їх повернули, щоб їх можна було відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Так що ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і вони не будуть видані!", - наголосив угорський віце-прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що з 18 травня почне діяти новий закон про мобілізацію. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 2 місяців (60 днів) мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.
Зокрема, Україна призупинила за кордоном видачу паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років. Наразі даній категорії громадян потрібно забирати документи в Україні.
Влада Польщі допустила, що може допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків додому. У Міноборони Польщі не виключили депортацію.
Проте у Міністерстві внутрішніх справ Польщі пообіцяли, що українці без паспортів отримають тимчасовий захист.
Водночас у Варшаві наголосили, що чекають від України ідей для повернення чоловіків з-за кордону.
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