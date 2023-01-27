Чи збільшився попит на готівку через відключення світла: відповідь НБУ
Відключення світла не призвели до збільшення попиту на готівку. Громадяни знають, де вони зможуть отримати банківські послуги у разі тривалого відключення енергопостачання, заявив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Ні обстріли, ні аварійні відключення не привели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки готівки населення знімало в банках", - сказав він.
За його словами, так за підсумками грудня стало видно, що зростання готівки в обігу відбувалося такими самими темпами, як у попередні роки.
"Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати", - сказав Шабан.
Нагадаємо, спільна банківська мережа power banking, яка додатково оснащена, щоб працювати без енергопостачання, за останній місяць зросла у 1,5 рази до 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах.
Сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.