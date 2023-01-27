Вырос ли спрос на наличные деньги из-за отключений света: ответ НБУ
Отключения света не привели к увеличению спроса на наличные. Граждане знают, где они смогут получить банковские услуги в случае продолжительного отсутствия энергоснабжения, заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
"Ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги и не повлияли на то, сколько наличных населения снимало в банках", - сказал он.
По его словам, так по итогам декабря стало видно, что рост наличных денег в обращении происходил такими же темпами, как в предыдущие годы.
"Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты", - сказал Шабан.
Напомним, совместная банковская сеть power banking, дополнительно оснащенная, чтобы работать без энергоснабжения, за последний месяц выросла в 1,5 раза до 1827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах.
Сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута.