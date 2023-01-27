ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вырос ли спрос на наличные деньги из-за отключений света: ответ НБУ

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 11:49
Вырос ли спрос на наличные деньги из-за отключений света: ответ НБУ Фото: украинцы не стали больше снимать наличные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света не привели к увеличению спроса на наличные. Граждане знают, где они смогут получить банковские услуги в случае продолжительного отсутствия энергоснабжения, заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги и не повлияли на то, сколько наличных населения снимало в банках", - сказал он.

По его словам, так по итогам декабря стало видно, что рост наличных денег в обращении происходил такими же темпами, как в предыдущие годы.

"Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты", - сказал Шабан.

Напомним, совместная банковская сеть power banking, дополнительно оснащенная, чтобы работать без энергоснабжения, за последний месяц выросла в 1,5 раза до 1827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах.

Сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины відключеня світла
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору