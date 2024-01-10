Чи збільшила Росія виробничі спроможності щодо ракет: відповідь ГУР

"Аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 23-й рік, що тією кількістю, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки спроможна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день", - розповів Скібіцький.

За словами заступника голови ГУР, в жовтні 2022 року, коли Росія почала завдавати масованих ударів, ворог мав від 900 до 1000 високоточних ракет.

"В минулому році, на цей же період часу, на жовтень, у них скільки і залишилось. Тобто, по суті… те, що вони виготовляють, те вони і витрачають. Суттєвого приросту ми так і не побачили", - додав Скібіцький.

Як приклад, він нагадав про Х-101 й "Калібр", які ворог з середини вересня не застосував. Протягом наступних трьох місяців, Росія накопичувала їх, щоб поповнити запаси.

Співробітництво Росії з Іраном та КНДР

Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах Америки наразі стурбовані тим, що російські переговори щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Зокрема в Штатах вважають, що Тегеран може розпочати поставки вже цієї весни.

Також в статті зазначається, що ракети Ірану можуть стати доповненням до кілька десятків балістичних ракет КНДР, які вже почала отримувати Росія.

Детальніше про те, яку балістику могла отримати Росія від КНДР та в чому небезпека - в матеріалі РБК-Україна.