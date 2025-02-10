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Чи зараховується військова служба в пенсійний стаж: відповідь ПФУ

Украина, Понеділок 10 лютого 2025 10:40
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Чи зараховується військова служба в пенсійний стаж: відповідь ПФУ Фото: Пенсії військовослужбовців (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Військовослужбовці, мобілізовані під час особливого періоду, можуть зарахувати період служби до пільгового стажу. Але якщо до призову працювали на посадах із правом на пільгову пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Військовослужбовці, які до призову працювали на посадах із правом на пільгову пенсію, можуть зарахувати період служби до страхового стажу. Це передбачено статтею 8 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Йдеться про випадки, коли особа була мобілізована під час особливого періоду, оголошеного відповідно до закону України "Про оборону України".

Якщо до призову вона працювала за професією, що передбачає пільгову пенсію, то військова служба також увійде до її пільгового стажу.

Закон надає можливість військовослужбовцям, які до призову працювали на посадах з правом на пільгову пенсію, зараховувати період служби до пільгового стажу.

Нагадаємо, що закон про держбюджет на 2025 рік містить норму про запровадження коефіцієнтів до розміру пенсій, призначених за спеціальними законами.

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