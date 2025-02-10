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Засчитывается ли военная служба в пенсионный стаж: ответ ПФУ

Украина, Понедельник 10 февраля 2025 10:40
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Засчитывается ли военная служба в пенсионный стаж: ответ ПФУ Фото: Пенсии военнослужащих (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Военнослужащие, мобилизованные во время особого периода, могут засчитать период службы в льготный стаж. Но если до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Военнослужащие, которые до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию, могут засчитать период службы в страховой стаж. Это предусмотрено статьей 8 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Речь идет о случаях, когда лицо было мобилизовано во время особого периода, объявленного в соответствии с законом Украины "Об обороне Украины".

Если до призыва он работал по профессии, предусматривающей льготную пенсию, то военная служба также войдет в его льготный стаж.

Закон предоставляет возможность военнослужащим, которые до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию, засчитывать период службы в льготный стаж.

Напомним, что закон о госбюджете на 2025 год содержит норму о введении коэффициентов к размеру пенсий, назначенных по специальным законам.

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