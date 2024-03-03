Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю: відповідь Пенсійного фонду

Період догляду за особою з інвалідністю зараховується до стажу, однак за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Пенсійний фонд України.
За даними Пенсійного фонду, законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.
Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:
"При дотриманні таких умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію", - наголосили в Пенсійному фонді.
Водночас, якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року, то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати.
У разі доцільності зазначений період “оптимізується”, тобто вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком.
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