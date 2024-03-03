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Засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью: ответ Пенсионного фонда

Фото: украинцам рассказали, засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Период ухода за лицом с инвалидностью засчитывается в стаж, однако при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По данным Пенсионного фонда, законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов ухода за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста и по заключению заведения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, а также периодов ухода за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность.

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:

  • является трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
  • не работала в такой период;
  • получала в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

"При соблюдении таких условий период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в этот период она является застрахованным лицом. Страхователем для него является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачиваемый ему помощь, надбавку или компенсацию", - подчеркнули в Пенсионном фонде.

В то же время, если уход имел место в период с июля 2000 года, то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы.

В случае целесообразности указанный период оптимизируется, то есть изымается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии как период с самым низким заработком.

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