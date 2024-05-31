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Чи залишиться Усик абсолютним чемпіоном світу до бою-реваншу: відома позиція IBF

Спрінгфілд, П'ятниця 31 травня 2024 11:25
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Чи залишиться Усик абсолютним чемпіоном світу до бою-реваншу: відома позиція IBF Фото: Олександр Усик із цілою колекцією чемпіонських поясів (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна боксерська федерація (IBF) визначилася зі статусом поєдинку хорвата Філіпа Хрговіча та британця Даніеля Дюбуа. Переможець протистояння не забере чемпіонський пояс організації.

Про це заявив журналіст Ден Рафаель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера.

Бій Хрговіч – Дюбуа відбудеться 1 червня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Переможець поєдинку матиме титул тимчасового чемпіона за версією IBF.

Боксерська організація нібито вже розіслала всім сторонам лист, у якому обґрунтувала власне рішення. IBF відреагувала на прохання команди Олександра Усика зберегти за ним пояс, аби залишатися абсолютним чемпіоном до бою-реваншу проти британця Тайсона Ф'юрі.

Однак, залишається й інший варіант. Титул IBF, можливо, стоятиме на кону чемпіонського поєдинку на початку осені. У ньому британський боксер Ентоні Джошуа повинен зустрітися з переможцем протистояння Хрговіч – Дюбуа.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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