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Останется ли Усик абсолютным чемпионом мира до боя-реванша: известна позиция IBF

Спрингфилд, Пятница 31 мая 2024 11:25
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Останется ли Усик абсолютным чемпионом мира до боя-реванша: известна позиция IBF Фото: Александр Усик с целой коллекцией чемпионских поясов (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Международная боксерская федерация (IBF) определилась со статусом поединка хорвата Филипа Хрговича и британца Даниеля Дюбуа. Победитель противостояния не отнимет чемпионский пояс организации.

Об этом заявил журналист Дэн Рафаэль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера.

Бой Хргович – Дюбуа состоится 1 июня в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Победитель поединка получит титул временного чемпиона по версии IBF.

Боксерская организация уже разослала всем сторонам письмо, в котором обосновала собственное решение. IBF отреагировала на просьбу команды Александра Усика сохранить за ним пояс, чтобы оставаться абсолютным чемпионом в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри.

Однако остается и другой вариант. Титул IBF, возможно, будет стоять на кону чемпионского поединка в начале осени. В нем британский боксер Энтони Джошуа должен встретиться с победителем противостояния Хргович – Дюбуа.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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