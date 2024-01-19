Чи залишиться РФ "другою армією світі" в разі поразки: думка експерта

Навіть попри ті значні втрати, яких зазнала Російська Федерація за час війни в Україні, російська армія досі лишається "другою армією" світу. Однак ці рейтинги складаються згідно з можливостями завдання ударів, а отже Росія постійно займатиме друге місце.

Якщо вірити індексу Global Firepower Росія досі залишається "другою армією" світу. Даний індекс враховує сукупну військову міць, хоча й не затверджений вченими чи владою якоїсь із країн світу.

"Я дуже люблю ці рейтинги, вони феноменальні. Справа в тому, що коли Росія зазнає поразки у війні проти України, коли буде повністю розбита, вона все одно залишиться "другою армією" у цих рейтингах. Тому що вона має ядерну зброю. Рейтинги складаються згідно з можливостями завдання ударів. І поки Росія матиме ядерну зброю більше, ніж Китаю, вона завжди буде другою", - сказав Коваленко.

Однак, за словами експерта, на справді реальність зовсім інша.

"Звичайно, за два роки там значно зросла мілітаризація, але при цьому деградація можливостей технічного та технологічного порядку значно більша. У кращому разі ця армія перебуває у топ-10 навіть без ядерного компонента", - пояснив він.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало детальну інформацію про чисельність окупантів, боєздатність російських військ та про те, скільки ще росіян може мобілізувати Володимир Путін. Дізнатись про це можна у матеріалі РБК-Україна.

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