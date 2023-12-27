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На одній ділянці київського метро просідає тунель: чим це загрожує

Україна, Середа 27 грудня 2023 11:17
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На одній ділянці київського метро просідає тунель: чим це загрожує Фото: Метро Києва можуть частково закрити на ремонт між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На ділянці між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" київського метрополітену просідає тунель. Його можуть закрити на ремонт, що призведе до збільшення інтервалу руху поїздів.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Економічна правда".

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем", - повідомив Поворозник.

Водночас рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", - сказав чиновник.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року. Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

На одній ділянці київського метро просідає тунель: чим це загрожує

wikimedia.org

Раніше у КМДА заявляли, що не планують закривати станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час ремонту ділянки тунелю.

Нагадаємо, рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену частково припинили 9 грудня через загрозу підтоплення. Зупинили рух станціями "Деміївска", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки".

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