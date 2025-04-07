Чи закриватимуть школи: МОН пояснило суть реформи старшої освіти

Останніми днями в деяких шкільних чатах шириться викривлена інформація про реформу старшої школи. Це викликає занепокоєння та непорозуміння серед батьків.
РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України розповідає, що насправді передбачає реформа та як вона реалізовуватиметься.
Реформа передбачає перехід до профільного навчання у 10-12 класах. Учні матимуть змогу обирати профіль та предмети залежно від своїх інтересів та майбутньої спеціалізації. Для цього в громадах мають функціонувати ліцеї, які зможуть запропонувати ширший вибір курсів.
Ліцеї будуть відокремленими освітніми закладами, обладнаними всім необхідним для якісного викладання. У них навчатимуться лише старшокласники, а освітній процес буде організовано за новими підходами: змінні групи, модульне вивчення предметів тощо.
Гімназії (1-9 класи), а також початкові школи залишаються. Їх не будуть закривати. У разі реорганізації зміниться лише тип закладу: окремі школи стануть ліцеями, інші - гімназіями чи початковими школами.
Як приклад, у Шептицькій громаді Львівської області вже відбувається така реорганізація без закриття шкіл. Зараз там працює один відокремлений академічний ліцей і планують відкрити ще один. Більшість інших закладів освіти - гімназії (1-9 класи), а один - початкова школа, де навчаються 1-4 класи.
Також залишаються незмінними норми щодо наближеності початкової школи до місця проживання дитини. Законодавчо закріплено, що учні мають навчатися якнайближче до дому.
Якщо школа стане ліцеєм, учні молодших класів зможуть перевестися до інших закладів громади. Після 9 класу випускники гімназій обиратимуть: продовжувати навчання у ліцеї, вступати до закладів професійної чи передвищої освіти.
Держава вже інвестує у розвиток нової освітньої інфраструктури. Зокрема, 500 мільйонів гривень цьогоріч виділено на облаштування кабінетів природничої, математичної та технологічної галузей у пілотних 10-х класах. Ще 500 мільйонів - на обладнання кабінетів біології, фізики, хімії, географії та STEM-лабораторій. Інвестиції триватимуть і надалі.
У міністерстві наголосили, що реформи - це виклик, але їхня мета - створити якісну освіту з рівними можливостями для всіх дітей, незалежно від місця проживання. У МОН зазначають, що залишаються відкритим до діалогу та закликає батьків і освітян конструктивно обговорювати зміни.
Раніше РБК-Україна писало, що реформа старшої школи, яка стартує з 2027 року, передбачає профільне навчання для учнів 10-12 класів. Обов’язковими залишаються українська мова, математика, історія, іноземна, фізкультура та захист України. Природничі науки також будуть обов’язковими у 10-11 класах. Мета реформи - дати учням більше вибору, зменшити перевантаження й покращити підготовку до майбутньої професії.
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