Вручення повісток в Україні може відбуватись у різний час доби. Чи законні такі дії пізно ввечері, вночі або ж зранку "до роботи" - важливо розуміти кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Сумського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Чи дозволяє закон вручати повістки навіть вночі

"Чимало людей вважають, що оповіщення можливе лише вдень", - розповіли в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Повідомляється водночас, що "законодавство говорить інакше".

На запитання "чи має значення час, якщо військовозобов'язаному вирішили вручити повістку", громадянам відповіли: "повістку можуть вручити цілодобово".

Це може статися як вдень, так і пізнього вечора, вночі чи навіть рано вранці.

Отже, "сама по собі нічна година не робить таке вручення незаконним".

Уточнюється, що це прямо передбачено пунктом 35 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (затвердженого постановою Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року).

"Тож чекати ранку, щоб вручити повістку, уповноважені особи не зобов'язані", - констатували у ТЦК.

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Де можуть вручати повістки військовозобов'язаним

В цілому "зустрітись" із повісткою можна по-різному. Адже проводити оповіщення в Україні дозволяється:

за місцем проживання або перебування;

за місцем роботи;

за місцем навчання;

у громадських місцях і місцях масового скупчення людей;

на блокпостах;

на пунктах пропуску через державний кордон України;

безпосередньо в ТЦК та СП.

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Хто має право вручати українцям повістки

Вручати повістки військовозобов'язаним громадянам України мають право не лише представники ТЦК та СП.

Порядок №560 визначає й інших уповноважених осіб - зокрема представників органів місцевого самоврядування, підприємств та установ (у межах їхніх повноважень).

Під час вручення уповноважена особа повинна:

відрекомендуватися;

на вимогу - повідомити про мету зупинки та спілкування;

пред'явити документ, що посвідчує її особу;

пред'явити службове посвідчення.

Крім того, процес оповіщення повинен фіксуватись технічними приладами та засобами фото- й відеофіксації.

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Чи "змінюються" правила оповіщення вночі

У ТЦК відповіли також на питання "чи можуть уповноважені особи робити вночі все, що завгодно?".

"Ні. Цілодобове вручення повісток не скасовує інших вимог законодавства", - повідомили українцям.

Йдеться про те, що уповноважені особи повинні дотримуватися встановленої процедури та діяти в межах своїх повноважень у будь-який час.

Уточнюється, що "право вручити повістку вночі саме по собі не дає права без законних підстав проникати до житла". Адже недоторканність житла гарантує стаття 30 Конституції України.

"Отже, відповідь однозначна: повістку можуть вручити навіть посеред ночі. Але час доби не звільняє уповноважених осіб від обов'язку дотримуватися закону", - підсумували в групі комунікацій Сумського обласного ТЦК та СП.