Чи загрожує Україні повінь, яка затопила Європу: що кажуть синоптики

Негоду та масштабні повені у країнах Європи спричинив циклон, який був "заблокований" із різних сторін і "випав" інтенсивними опадами практично на одному місці.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, минулими вихідними над центральною Європою розташувався циклон.
"Він був заблокований, скажімо так, полем високого тиску з північних широт, з північно-східної сторони. Тому він не мав змоги просуватись особливо в якомусь напрямку. І ось він там два дні практично на одному місці й спричинив такі інтенсивні опади", - пояснила синоптик.
Вона додала, що свою роль у цьому відіграли також і наявні перепади температур.
"Над центральною Європою був затік із північних широт холодного повітря. В той самий час над південно-східною частиною (над територією України, над Чорним морем) розташувалась тепла повітряна маса. І ось такий контраст, ось така ситуація спричинила такі інтенсивні опади й у результаті - підйом рівнів води", - розповіла Птуха.
Вона уточнила, що над південною Європою був навіть не просто один циклон, а "багатоцентрова система".
"Там багатоцентрова така зараз система над південною Європою. Залишається поле зниженого тиску. Але саме найінтенсивніший центр, який був, його європейські колеги назвали "Борисом", - зазначила спеціаліст.
Наслідки негоди в Європі (фото: Getty Images)
Птуха розповіла, що повінь, яка наробила лиха в Європі, України не дістанеться.
"Максимум цього циклону припав саме на вихідні дні (14-15 вересня, - Ред.). І те що в нас було, в Одеській області, у Карпатському регіоні - випадали опади різної інтенсивності, спостерігався певний підйом рівня води в гірських річках (але все було в межах русел, максимально піднялося до 70 см по деяких окремих річках, але без негативних наслідків)", - уточнила синоптик.
За її словами, зараз "всі фронтальні системи цього циклону відтісняються назад, у південно-західному напрямку".
"Тому, що в нас вже посилюється з північного сходу поле високого тиску. І воно нам забезпечить більш спокійну ситуацію", - пояснила експерт.
Вона визнала, що певні "залишкові процеси" можуть спостерігатися подекуди у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті - впродовж найближчих кількох днів.
"Але це - локальні дощі короткочасного характеру. Надалі вже у більшості областей впродовж більшості часу - до кінця тижня - переважатиме погода без опадів, з доволі комфортним температурним фоном", - підсумувала фахівець.
Нагадаємо, впродовж суботи (14 вересня) та неділі (15 вересня) низкою країн центральної та східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені.
Найбільших постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою. Щонайменше 8 осіб загинули. Є постраждалі та зниклі безвісти.
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