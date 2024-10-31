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Чи загрожує "тисяча Зеленського" зростанням цін в Україні: відповідь НБУ

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 15:25
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Чи загрожує "тисяча Зеленського" зростанням цін в Україні: відповідь НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Наразі ми не бачимо остаточних параметрів цієї ініціативи. Ми знаємо, що над її реалізацією працює уряд. Остаточні ефекти будемо оцінювати, вже отримавши остаточне рішення", - сказав він.

Однак, за його словами, говорити, що ця програма матиме "якійсь відчутний, а головне небезпечний ефект, ми навряд чи можемо".

"Решту питань, я думаю, варто переадресувати в бік уряду", - сказав Пишний.

Голова НБУ планує витрати свою тисячу гривень на донат ЗСУ. "Якщо я її отримаю, вона піде на донат", - сказав він.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці з 1 грудня отримають по 1 тисячу гривень.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім'я в Україні", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими. "Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року", - сказав він.

Ці кошти можна буде витратити на деякі українські товари та послуги. Гроші можна буде отримати також за дитину.

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