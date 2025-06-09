Чи заборонять в українських школах смартфони: позиція освітнього омбудсмена

В Україні немає законодавчої визначеності щодо смартфонів у школах. Поки ж батьки спільно з педагогами можуть розробити правила.

"Це цікаве питання, воно постійно порушується. Я вже зазначала, що зараз законодавством не врегульовано використання смартфонів школярами. Добре це чи погано? Ми дивимося на приклади інших країн і вивчаємо їхній досвід. Бачимо, що деякі забороняють, деякі дозволяють", - сказала вона.

Лещик заявила, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета. "Це явище буде поглиблюватися, і це може заважати іншим, може бути поганим прикладом - не вчитися, а сидіти в смартфоні", - вважає освітній омбудсмен.

Водночас у нас війна, повітряні тривоги. І досить часто під час повітряної тривоги учень має взяти всі свої речі та перейти в укриття.

"І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони і та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Тому що тоді відповідальність за цей смартфон несе вчитель. І коли тривога, то тоді як? Вчитель нестиме коробочку в укриття. Але він має бути відповідальним за дітей, а не за мобільні телефони", - сказала вона.

Позиція освітнього омбудсмена полягає в такому: поки немає законодавчої визначеності, батьки спільно з педагогами можуть розробити правила в школах щодо смартфонів.

"Оптимально, на мою думку, - коли смартфон зберігається в сумці або в рюкзаку дитини з вимкненим звуком під час уроку. Під час повітряної тривоги учень бере свою сумку і йде в укриття. Він відповідальний за свій смартфон і водночас не заважає іншим вчитися", - повідомила Лещик.