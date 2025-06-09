Запретят ли в украинских школах смартфоны: позиция образовательного омбудсмена

В Украине нет законодательной определенности по поводу смартфонов в школах. Пока же родители совместно с педагогами могут разработать правила.

"Это интересный вопрос, он постоянно поднимается. Я уже отмечала, что сейчас законодательством не урегулировано использование смартфонов школьниками. Хорошо это или плохо? Мы смотрим на примеры других стран и изучаем их опыт. Видим, что некоторые запрещают, некоторые позволяют", - сказала она.

Лещик заявила, что понимает учителей, когда ученик проводит время в смартфоне на уроке, и уже есть определенная зависимость от гаджета. "Это явление будет углубляться, и это может мешать другим, может быть плохим примером - не учиться, а сидеть в смартфоне", - полагает образовательный омбудсмен.

В то же время у нас война, воздушные тревоги. И довольно часто во время воздушной тревоги ученик должен взять все свои вещи и перейти в укрытие.

"И поэтому этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенный. Потому что тогда ответственность за этот смартфон несет учитель. И когда тревога, то тогда как? Учитель будет нести коробочку в укрытие. Но он должен быть ответственным за детей, а не за мобильные телефоны", - сказала она.

Позиция образовательного омбудсмена состоит в следующем: пока нет законодательной определенности, родители совместно с педагогами могут разработать правила в школах относительно смартфонов.

"Оптимально, по моему мнению, - когда смартфон хранится в сумке или в рюкзаке ребенка с выключенным звуком во время урока. Во время воздушной тревоги ученик берет свою сумку и идет в укрытие. Он ответственный за свой смартфон и одновременно не мешает другим учиться", - сообщила Лещик.