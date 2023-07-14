Чи забирають авто та квартири за борги під час війни: пояснення Мін'юсту

"Що стосується автомобілів та нерухомості, ми на загальних підставах… здійснюємо", - сказав він, відповідаючи на питання щодо конфіскації автомобілів та квартир.

Гайченко розповів, що є деякі виключення по військовослужбовцям, по сплаті комунальних послуг.

"Якщо це є звичайні борги, або якщо людина накопичила стільки несплачених адмінштрафів, що для цього потрібно машину або квартиру, так, ми це можемо зробити, і ми це робимо", - повідомив заступник міністра юстиції.

Водночас, за його словами, під час війни в Україні пом’якшили законодавство щодо боржників, дозволивши витрачати з арештованих рахунків 13 тисяч гривень на місяць.

Гайченко повідомив, що зараз в Україні приблизно 2,5 млн боржників. "На сьогодні у нас стало, і так було і до війни, у нас плюс-мінус 2,2-2,5 млн одночасних виконавчих проваджень", - сказав він та додав, що одні погашають свої борги, хтось новий додається.

Нова ініціатива уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується закрити лазівки для боржників.

Законопроектом пропонується накладати арешт на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту, а потім накладати арешт та передавати їх у рахунок погашення боргу.

У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС будуть відмовляти у вчиненні реєстраційної дії. Ця норма існувала і раніше, але зараз удосконалена.