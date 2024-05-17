Чи забезпечать Patriot у Харкові антибалістичний купол від С-300: думки експертів

Росіяни бомбардують Харків за допомогою ракет С-300

Нещодавно окупанти били Харковом ракетами С-300, а сам обласний центр регулярно зазнає ударів з такого виду озброєнь.

При цьому спочатку це комплекс ППО, але росіяни модернізували ракети для ударів наземних об'єктів. При цьому дальність стрілянини може становити до 120 км.

Оглядачі Army Recognition вважають, що росіяни переналаштували радіолокатори та програмне забезпечення на виявлення наземних цілей, а також оснастили ракети фугасно-осоколочними або бронебійними боєголовками. Також модифіковано систему наведення, але високоточними С-300 все одно не стали.

Ракети С-300 застосовуються як балістичні та долають відстані до Харкова менш ніж за 60 секунд. Саме тому роздуми про Patriot могли б дати надію на посилення захисту Харкова від таких атак.

Що про це думає експерт

Романенко вважає, що дві батареї не вирішать проблему антибалістичного купола.

"Взяти хоча б Ізраїль. Там чотирирівнева протиповітряна оборона, а все одно прилітало. Щоб створити схоже, потрібно багато засобів ППО. Але з Patriot ми підвищимо потенціал протиракетної оборони Харкова", - заявив Романенко.

Також він вважає, що для посилення ППО обласного центру потрібні кошти меншого радіусу типу IRIS-T та NASAMS. При цьому 100% захисту все одно не буде. З появою Patriot з'явиться можливість збивати C-300, але вони не закриють всі питання.

"Оскільки ракет С-300 у них (у росіян, - ред.) тисячі, а Patriot у нас у Харкові поки що жодного", - додав експерт.

Окупанти намагатимуться уразити Patriot у Харкові

Також росіяни мають великі запаси ракет С-300, а дорогих ракет для Patriot Україна не так багато і навряд чи їх буде стільки, щоб витрачати на С-300.

Коваленко вважає, що військовим доведеться зробити вибір, збивати С-300 чи ні. І якщо ухвалять рішення збивати, боєкомплект дуже скоро буде витрачено. Експерт припускає, що це може стати однією із цілей противника і після чого виникне негативний пропагандистський ефект: мовляв, Patriot стоять, але не захищають.

"А ще вони намагатимуться цими ж С-300 потрапити по батареях. Загалом у темі Patriot для Харкова багато небезпечних підводних каменів", - додав експерт.