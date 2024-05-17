Обеспечат ли Patriot в Харькове антибаллистический купол от С-300: мнения экспертов

Россияне бомбят Харьков с помощью ракет С-300

Недавно оккупанты били по Харькову ракетами С-300, а сам областной центр регулярно подвергается ударам из такого вида вооружений.

При этом изначально это комплекс ПВО, но россияне модернизировали ракеты для ударов по наземным объектам. При этом дальность стрельбы может составлять до 120 км.

Обозреватели Army Recognition считают, что россияне перенастроили радиолокаторы и программное обеспечение на обнаружение наземных целей, а также оснастили ракеты фугасно-осколочными или бронебойными боеголовками. Также модифицирована система наведения, но высокоточными С-300 все равно не стали.

Ракеты С-300 применяются как баллистические и преодолевают расстояния до Харькова менее чем за 60 секунд. Именно поэтому рассуждения о Patriot могли бы дать надежду на усиление защиты Харькова от таких атак.

Что об этом думает эксперт

Романенко считает, что две батареи не решат проблему антибаллистического купола.

"Взять хотя бы Израиль. Там четырехуровневая противовоздушная оборона, а все равно прилетало. Чтобы создать похожее, нужно много средств ПВО. Но с Patriot мы повысим потенциал противоракетной обороны Харькова", - заявил Романенко.

Также он считает, что для усиления ПВО областного центра нужны средства меньшего радиуса типа IRIS-T и NASAMS. При этом 100% защиты все равно не будет. С появлением Patriot появится возможность сбивать C-300, но они не закроют все вопросы.

"Поскольку ракет С-300 у них (у россиян, - ред.) тысячи, а Patriot у нас в Харькове пока ни одного", - добавил эксперт.

Оккупанты постараются поразить Patriot в Харькове

Также россияне имеют большие запасы ракет С-300, а дорогих ракет для Patriot Украина не так много и вряд ли их будет столько, чтобы тратить на С-300.

Коваленко считает, что военным придется сделать выбор, сбивать С-300 или нет. И если примут решение сбивать, боекомплект очень скоро будет израсходован. Эксперт предполагает, что это может стать одной из целей противника и после чего возникнет негативный пропагандистский эффект: мол, Patriot стоят, но не защищают.

"А еще они будут пытаться этими же С-300 попасть по батареям. В общем, в теме Patriot для Харькова много опасных подводных камней", - добавил эксперт.