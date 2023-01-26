Чи врятує імпорт електроенергії від відключень світла: прогноз до кінця опалювального сезону

Як зазначається у матеріалі, якщо раніше основною проблемою був розподіл електроенергії та доставка її споживачам, то зараз, після обстрілів 14 січня, відчувається й серйозна нестача генерації. Виробництво електроенергії трохи збільшується, проте дефіцит залишається доволі великим, зазначають в "Укренерго". І поки що покривати його за рахунок імпорту з країн Європи не виходить.

Пропускна спроможність міждержавних ліній електропередач дозволяє імпортувати щомісяця від 300 до 500 млн кВтг електроенергії, а потенційно цю потужність можна підвищити до 1 млрд кВтг на місяць. Але поки що імпорт стримується невідповідністю цін.

Відновлювальні роботи на енергооб'єктах за різними оцінками можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Тож навіть якщо серйозних руйнувань не буде, то відключення все одно триватимуть. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що вони можуть залишитися і після завершення опалювального сезону.