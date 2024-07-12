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Чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг: оцінка експертів

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

Американський президент Джо Байден все частіше допускає обмовки під час своїх виступів. На фоні невдалих дебатів з головним опонентом на виборах Дональдом Трампом це може значною мірою вплинути на рейтинг чинного президента США.

Згідно з новим опитуванням низки американських ЗМІ, більшість виборців, а саме 67% - виступають за зміну кандидата від Демократичної партії. Опитані РБК-Україна експерти погоджуються. На їх думку, обмовки Байдена б'ють не так по рейтингах серед виборців, як по сприйняттю в Демократичній партії.

Глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов заявив, що наївно думати, що американці пильно стежили за самітом НАТО, навіть якщо він проходив у Вашингтоні.

Він вважає, що не найкращий виступ на дебатах із Трампом справив значно більше враження на виборців.

"Він під серйозним тиском через заклики до виходу з президентських перегонів. Він сам це відчуває. Щодо вчорашньої ситуації, думаю, вона поверне демократів до ідеї про можливу заміну Байдена. Раніше такі розмови все ж таки йшли на спад", - зазначив Фарапонов.

Водночас експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв пояснює, що якщо раніше демократи більше переймалися голосами незалежних виборців, то тепер через постійні обмовки самі втрачають віру в Байдена.

Він зауважив, що особливої різниці, кого з ким Байден переплутав, немає. Значно більша проблема в тому, що це відбувається часто, системно, а тепер і на міжнародному рівні.

"Багато американських журналістів казали, що прес-конференція на НАТО - чи не найважливіший виступ політичної кар'єри. У плані чи продовжить її Байден, чи доведеться закінчувати. Зараз все більше натяків на те, що, ймовірно, закінчувати доведеться", - підкреслив Краєв.

Нагадаємо, що під час свого виступу по Ukraine Compact, Байден представив президента України Володимира Зеленського, як "президента Путіна".

Президент США передав слово президенту Зеленському, в якого "стільки рішучості і сміливості".

"Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.

Однак пізніше президент США відреагував та пояснив причину даної обмовки.

Зауважимо, що під час прес-конференції про Україну та вибори в США Байден також неодноразово допускався обмовок. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден