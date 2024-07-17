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Чи впливають бойові дії в Україні на зміни клімату: відповідь синоптиків

Фото: синоптики пояснили, чи впливає війна в Україні на клімат (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Бойові дії в Україні можуть бути один з факторів зміни клімату. Проте вплив війни на клімат оцінюється не надто високо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.

За її словами, локальні дії не можуть мати великого впливу на синоптичні процеси. Відповідно війна в Україні може бути лише один з додаткових факторів впливу на погодні умови.

Речниця додала, що Укргідрометцентр досліджує вплив бойових дій на певні погодні чинники. Як вона наголосила, говорити безпосередньо про те, що зараз бойові дії впливають на клімат, дуже складно.

"Трохи інші масштаби, тобто ці глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це дуже потужні синоптичні процеси, і локальні прояви настільки сильно на них не можуть впливати. Звичайно, певний внесок можуть зробити, але глобально змінити і казати, що це одна з причин - ні", - пояснила речниця.

Аномальна спека в Україні

Останніми днями в Україні фіксується аномальна спека. Так, у Києві оновлено ще два погодних рекорди. У столиці зафіксували найвищу температуру за час спостережень - 36 градусів.

Крім того, високі температури вливають на ситуацію в енергосистемі. Через спеку синоптики змушені посилювати відключення світла.

Зокрема, сьогодні, 17 липня, через зростання споживання з 11:00 до 22:00 діють чотири черги відключень світла. Після цього часу будуть обмежувати три черги.

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