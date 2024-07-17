Влияют ли боевые действия в Украине на изменения климата: ответ синоптиков

По ее словам, локальные действия не могут оказать большого влияния на синоптические процессы. Соответственно война в Украине может быть лишь одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия.

Спикер добавила, что Укргидрометцентр исследует влияние боевых действий на определенные погодные факторы. Как она подчеркнула, говорить непосредственно о том, что сейчас боевые действия влияют на климат, очень сложно.

"Несколько другие масштабы, то есть эти глобальные масштабы перемещения воздушных масс, это очень мощные синоптические процессы, и локальные проявления настолько сильно на них не могут влиять. Конечно, определенный вклад могут внести, но глобально изменить и говорить, что это одна из причин - нет ", - объяснила спикер.