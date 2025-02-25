Чи впливає політика Трампа на переговори України з МВФ: відповідь експертів

Вплив політики президента США Дональда Трампа на переговори України з МВФ поки не відчувається, але з часом він може виникнути, вважають експерти

Про це йдеться у публікації РБК-Україна " Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує ".

"Поки що жодних ускладнень (немає на переговорах із МВФ через політику Трампа - ред.), команда МВФ позитивно налаштована, попри слабке виконання Україною взятих на себе зобов'язань", - сказав виданню співрозмовник, який бере участь у процесі переговорів.

Однак ризики зміни підходу МВФ до України в перспективі все-таки залишаються, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Є ризики, що Трамп добереться і до відносин між МВФ та Україною... Але у нас тут ситуація така, що навіть якщо програма піде за планом, то цього року ми виплатимо МВФ на 380 млн доларів більше, ніж отримаємо, а за 2025-2027 роки - на 1,7 млрд доларів більше. Тому плідна співпраця з Україною - це гарантія своєчасних погашень від України на користь МВФ", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

В аналітичній компанії ICU вважають, що з великою ймовірністю перегляд програми зараз пройде без будь-яких негативних сюрпризів.

"Навряд чи затримки з виконанням структурних маяків матимуть критичне значення для цього перегляду. Досвід співпраці України з МВФ у рамках поточної програми показує готовність фонду залишатися гнучким, доки зберігається впевненість, що структурні маяки згодом буде виконано", - заявили в аналітичному департаменті компанії.

При цьому, в ICU теж допускають, що в перспективі підхід МВФ до роботи з Україною може змінитися.

"Є ризики, що позиція МВФ при подальших переглядах програми буде більш жорсткою в частині дотримання дедлайнів для структурних маяків. Однак і це не має стати суттєвою перешкодою для співпраці", - зазначили в ICU.