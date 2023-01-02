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Чи вплинув ракетний терор на схильність українців до поступок Росії: дані опитування

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 09:11
Чи вплинув ракетний терор на схильність українців до поступок Росії: дані опитування Фото: українці проти поступок ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року для 85% українців жодні територіальні поступки Росії не є припустимим. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, у вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником - у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося.

Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року.

Чи вплинув ракетний терор на схильність українців до поступок Росії: дані опитування

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора".

"З жовтня і донині Росія здійснює регулярні терористичні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води. Очевидною метою є терор населення та створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво країни. Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці засвідчує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у грудні 2022 року, більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

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