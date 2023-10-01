Чи вплине ситуація із тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні: відповідь МЗС

Що сталось?

В США існував ризик призупинення роботи уряду через позицію ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Також вони виступали й проти додаткової допомоги Україні.

Білий дім, зі свого боку, намагався хоча б включити компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, втім, ініціатива не отримала достатньо голосів.

Аби уникнути "шатдауну, який повинен був відбутись 1 жовтня, вчора, 30 вересня, Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про продовження фінансування уряду США на 45 днів після його затвердження Сенатом.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана", - додав Байден.

Що кажуть в МЗС

"Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 млрд доларів США на оборонку та 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти", - пише Ніколенко.

Натомість як пояснює речник МЗС, "шатдаун" мав би негативний вплив на втілення поточних програм для України.

Сьогодні ж влада працює із американськими партнерами над тим, аби нове бюджетне рішення Штатів, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для допомоги Україні.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне - серед американського народу", - відзначив речник.