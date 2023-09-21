Чи вплине шатдаун у США на навчання українців на F-16: відповідь Пентагону

Однак він уточнив, що шатдаун може вплинути на можливості певного персоналу добиратися на службу під час навчання українців на F-16.

Що таке шатдаун

Варто зауважити, що шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет.

Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Що раніше про це говорили у Пентагоні

Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

За його словами, на постачання Україні озброєння в рамках повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення чисельності озброєнь можуть вплинути звільнення персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони під час шатдауну.

F-16 для України

Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. США, зі свого боку, також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії й Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно сказав, що українські пілоти розпочнуть підготовку на території Сполучених Штатів Америки у вересні. Спочатку їх навчатимуть англійської мови в Техасі.