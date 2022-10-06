Чи вплине мобілізація в Росії на ситуацію на фронті: пояснення розвідки

Мобілізація в Росії не зможе глобально повпливати на ситуацію на фронті. Поки російська армія не може забезпечити мобілізованих.

"Щоб не придумав Путін із мобілізацією - це ні глобально, ні стратегічно ні на що не вплине. Окрім кількості вбитих росіян та зруйнованих життів, на жаль, і в Україні, але і в Росії, а це привід росіянам задуматися. Тим не менше українська територія буде звільнена, кордони будуть відновлені, а злочинці будуть покарані", - зазначив Юсов.

За його словами, логістична структура та система мобілізації у Росії поки не відпрацьована. Мобілізованих чоловіків не можуть оперативно забезпечити необхідним. Проте ситуація може змінитися.

"Це не означає, що вони не зможуть це виправити, але наразі це точно не "друга армія світу". Так, в Росії ще велика кількість радянської техніки і законсервованої техніки, але питання, чи готова вона і в якому стані, хто на ній буде їхати. Тут виникає багато запитань і сумнівів щодо боєздатності "другої армії світу"", - підкреслив представник розвідки.