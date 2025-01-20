Чи вплине інавгурація Трампа на бойові дії в Україні: пояснення експерта

"Знову ж таки, пов'язувати інавгурацію Трампа до зміни на полі бою однозначно не варто. Тому що інтенсивність боїв буде тривати, а то ще й посилиться, навіть якщо потенційно почнуть відбуватися якісь переговорні процеси", - вважає Тимочко.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну притаманно посилювати свої атаки та тиск армії для того, щоб мати міцніші позиції у переговорному процесі.

"Тому не слід сподіватися на те, що в нас будуть якісь потужні контрнаступи під інавгурацію Трампа. Якщо й будуть, то ці контрнаступи будуть нестимуть виключно військову доцільність відносно наявних сил, засобів і можливості виявити слабкі сторони противника", - розповів експерт.

Він зауважив, що такі дії на фронті розвиваються виходячи з можливостей, потенціалу та наслідків. Військові враховують всю ситуацію, від найкращої, найбільш позитивної до найгіршої чи найменш вдалої.

"Тому військові операції, вони плануються під військову доцільність, а не під політичну. Чому я завжди наголошую, що Путін ставить завжди в пріоритеті політичні цілі, досягнення політичних цілей перед військовими. Тоді як у нас, поки що, слава Богу, все-таки перевага стоїть за військовою доцільністю в плані проведення військових операцій", - підкреслив він.

Чи завдасть РФ ракетного обстрілу по Україні під час інавгурації Трампа

За його словами, планування ракетних ударів формується завчасно. І це залежить від низки чинників: наявності діючої авіації, наявності боєкомплекту і його резервів, запасів.

"Після того, як ми достатньо вдало винищили ряд їхніх арсеналів, вдало підпалили склад в "Енгельсі", і в "Енгельсі-2" підбили комбінат, який по суті забезпечував паливом, власне, стратегічну авіацію, чи важку бомбардувальну авіацію, то, звичайно, масштаби ракетних ударів і через це і зменшилися, і більш такі хаотичні", - зауважив він.

Також своїх обстрілах Росія зараз виходить від можливостей після того, як зазнала серйозних збитків у плані матеріальної частини. Крім того, зараз росіяни будуть планувати як розподіляти і використовувати наявний арсенал на полі бою, чи бити по тилових наших містах.

"Бо ми всі чомусь собі звикли, що ворог ракетами б'є тільки по тилах. Ворог завдає ракетних ударів і неодноразово також і по лінії фронту, де вони намагаються, скажімо, пробити оборону та прикрити переміщення своїх військ. Тому ракети використовуються і на фронті", - розповів Тимочко.

Він нагадав, що на фронті є система протидій, протиповітряної оборони і там дія військових регламентується.

"А вже цивільні громадяни, чи системи протиповітряної оборони, там, стратегічної глибини, вони виконують свою задачу в плані оповіщення і так далі. Тому тут багато нюансів, різниць. І ракети вони завжди використовували і використовуватимуть по всій території України, не дивлячись, чи є активна фаза бойових дій, чи ні. І тут вони власне мусять перерозподіляти зараз свій ресурс", - підкреслив він.

Варто нагадати, що нещодавно Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Путіним якомога швидше після своєї інавгурації 20 січня. За словами Трампа, від російського диктатора залежить завершення війни проти України.