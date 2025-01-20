Повлияет ли инаугурация Трампа на боевые действия в Украине: объяснение эксперта

"Опять же, связывать инаугурацию Трампа с изменениями на поле боя однозначно не стоит. Потому что интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится, даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы", - считает Тимочко.

По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину свойственно усиливать свои атаки и давление армии для того, чтобы иметь более прочные позиции в переговорном процессе.

"Поэтому не следует надеяться на то, что у нас будут какие-то мощные контрнаступления под инаугурацию Трампа. Если и будут, то эти контрнаступления будут нести исключительно военную целесообразность относительно имеющихся сил, средств и возможности выявить слабые стороны противника", - рассказал эксперт.

Он отметил, что такие действия на фронте развиваются исходя из возможностей, потенциала и последствий. Военные учитывают всю ситуацию, от лучшей, наиболее положительной до худшей или наименее удачной.

"Поэтому военные операции, они планируются под военную целесообразность, а не под политическую. Почему я всегда подчеркиваю, что Путин ставит всегда в приоритете политические цели, достижение политических целей перед военными. Тогда как у нас, пока что, слава Богу, все-таки преимущество стоит за военной целесообразностью в плане проведения военных операций", - подчеркнул он.

Нанесет ли РФ ракетный обстрел по Украине во время инаугурации Трампа

По его словам, планирование ракетных ударов формируется заблаговременно. И это зависит от ряда факторов: наличия действующей авиации, наличия боекомплекта и его резервов, запасов.

"После того, как мы достаточно удачно уничтожили ряд их арсеналов, удачно подожгли склад в "Энгельсе", и в "Энгельсе-2" подбили комбинат, который по сути обеспечивал топливом, собственно, стратегическую авиацию, или тяжелую бомбардировочную авиацию, то, конечно, масштабы ракетных ударов и из-за этого и уменьшились, и более такие хаотичные", - отметил он.

Также в своих обстрелах Россия сейчас исходит от возможностей после того, как понесла серьезные убытки в плане материальной части. Кроме того, сейчас россияне будут планировать как распределять и использовать имеющийся арсенал на поле боя, или бить по тыловым нашим городам.

"Потому что мы все почему-то себе привыкли, что враг ракетами бьет только по тылам. Враг наносит ракетные удары и неоднократно также и по линии фронта, где они пытаются, скажем, пробить оборону и прикрыть перемещение своих войск. Поэтому ракеты используются и на фронте", - рассказал Тимочко.

Он напомнил, что на фронте есть система противодействия, противовоздушной обороны и там действие военных регламентируется.

"А уже гражданские граждане, или системы противовоздушной обороны, там, стратегической глубины, они выполняют свою задачу в плане оповещения и так далее. Поэтому здесь много нюансов, разниц. И ракеты они всегда использовали и будут использовать по всей территории Украины, несмотря на то, есть ли активная фаза боевых действий или нет. И здесь они собственно должны перераспределять сейчас свой ресурс", - подчеркнул он.

Стоит напомнить, что недавно Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным как можно скорее после своей инаугурации 20 января. По словам Трампа, от российского диктатора зависит завершение войны против Украины.