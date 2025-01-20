Повлияет ли инаугурация Трампа на боевые действия в Украине: объяснение эксперта

Связывать изменения на поле боя в Украине с инаугурацией Дональда Трампа в президента США не стоит. Бои будут продолжаться даже в случае вероятных переговоров.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
"Опять же, связывать инаугурацию Трампа с изменениями на поле боя однозначно не стоит. Потому что интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится, даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы", - считает Тимочко.
По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину свойственно усиливать свои атаки и давление армии для того, чтобы иметь более прочные позиции в переговорном процессе.
"Поэтому не следует надеяться на то, что у нас будут какие-то мощные контрнаступления под инаугурацию Трампа. Если и будут, то эти контрнаступления будут нести исключительно военную целесообразность относительно имеющихся сил, средств и возможности выявить слабые стороны противника", - рассказал эксперт.
Он отметил, что такие действия на фронте развиваются исходя из возможностей, потенциала и последствий. Военные учитывают всю ситуацию, от лучшей, наиболее положительной до худшей или наименее удачной.
"Поэтому военные операции, они планируются под военную целесообразность, а не под политическую. Почему я всегда подчеркиваю, что Путин ставит всегда в приоритете политические цели, достижение политических целей перед военными. Тогда как у нас, пока что, слава Богу, все-таки преимущество стоит за военной целесообразностью в плане проведения военных операций", - подчеркнул он.
По его словам, планирование ракетных ударов формируется заблаговременно. И это зависит от ряда факторов: наличия действующей авиации, наличия боекомплекта и его резервов, запасов.
"После того, как мы достаточно удачно уничтожили ряд их арсеналов, удачно подожгли склад в "Энгельсе", и в "Энгельсе-2" подбили комбинат, который по сути обеспечивал топливом, собственно, стратегическую авиацию, или тяжелую бомбардировочную авиацию, то, конечно, масштабы ракетных ударов и из-за этого и уменьшились, и более такие хаотичные", - отметил он.
Также в своих обстрелах Россия сейчас исходит от возможностей после того, как понесла серьезные убытки в плане материальной части. Кроме того, сейчас россияне будут планировать как распределять и использовать имеющийся арсенал на поле боя, или бить по тыловым нашим городам.
"Потому что мы все почему-то себе привыкли, что враг ракетами бьет только по тылам. Враг наносит ракетные удары и неоднократно также и по линии фронта, где они пытаются, скажем, пробить оборону и прикрыть перемещение своих войск. Поэтому ракеты используются и на фронте", - рассказал Тимочко.
Он напомнил, что на фронте есть система противодействия, противовоздушной обороны и там действие военных регламентируется.
"А уже гражданские граждане, или системы противовоздушной обороны, там, стратегической глубины, они выполняют свою задачу в плане оповещения и так далее. Поэтому здесь много нюансов, разниц. И ракеты они всегда использовали и будут использовать по всей территории Украины, несмотря на то, есть ли активная фаза боевых действий или нет. И здесь они собственно должны перераспределять сейчас свой ресурс", - подчеркнул он.
Стоит напомнить, что недавно Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным как можно скорее после своей инаугурации 20 января. По словам Трампа, от российского диктатора зависит завершение войны против Украины.
Также будущий советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что ожидает телефонного разговора между Трампом и Путиным "в ближайшие дни и недели". Добавим, у Кремля также заявляли о готовности встречи с Трампом без всяких условий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.